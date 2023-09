RDV Cinéma – L’homme de Rio Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

Roncq RDV Cinéma – L’homme de Rio Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, 12 octobre 2023, Roncq. RDV Cinéma – L’homme de Rio Jeudi 12 octobre, 20h00 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Billetterie sur place – Tarif unique 4€ Un film de Philippe De Broca (France, 1964, 1h52)

avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac Adrien, un militaire en permission, assiste impuissant au rapt de sa fiancée. Il se lance immédiatement sur les traces des ravisseurs et se retrouve sans un sou à Rio de Janeiro où il devra affronter de redoutables trafiquants. Suivi d’un échange avec Grégory Marouzé, rédacteur cinéma Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/AGENDA/633/semaine-bleue-rdv-cinema-l-homme-de-rio »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00 film ciné débat Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roncq Autres Lieu Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Adresse 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Ville Roncq Departement Nord Lieu Ville Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq latitude longitude 50.745218;3.115476

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roncq/