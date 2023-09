Repas concert de l’Harmonie du Blanc-Four – Ce soir, les artistes… c’est vous ! Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, 7 octobre 2023, Roncq.

Repas concert de l’Harmonie du Blanc-Four – Ce soir, les artistes… c’est vous ! Samedi 7 octobre, 19h00 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Concert gratuit – possibilité de réserver un repas

Alors si vous avez toujours rêvé de vous produire sur scène avec un vrai orchestre, ou plus simplement si vous voulez juste fredonner depuis votre table, n’hésitez pas, contactez-nous dès maintenant pour réserver votre table et vos repas pour vous, votre famille et tous vos amis et venez passer avec nous une super soirée à l’ambiance garantie.

Et n’oubliez pas de nous dire ce que vous voulez chanter.

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.billetweb.fr/concert-karaoke »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T19:00:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00

2023-10-07T19:00:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00

concert karaoké