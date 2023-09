L’étrange voyage au pays des BUZUK spectacle de marionnettes à fil par l’Histrion Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

Roncq L’étrange voyage au pays des BUZUK spectacle de marionnettes à fil par l’Histrion Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, 7 octobre 2023, Roncq. L’étrange voyage au pays des BUZUK spectacle de marionnettes à fil par l’Histrion Samedi 7 octobre, 14h30 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Tarif unique 5€ Il décide alors de partir à sa recherche, bravant les interdits et les vieilles légendes.

Dans une flaque d’eau salée, il rencontre un personnage imaginaire, son esprit, son Buzuk !

Avec lui, il subira l’épreuve initiatique des trois voiles dans laquelle l’entraîne Mad Lividec, extravagante gardienne du monde des ténèbres. C’est le seul moyen d’espérer revoir Noémie… Un spectacle d’Alain Le Boulaire mis en scène par Martine Nicolas

Interprété par Ulrich Vanacker

Scénographie et lumières : Patrick Grey

Figurines : Marie Le Boulaire

Co-production : Théâtre du Campagnol / Création Boulair / Marionnettes de Nantes Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France

2023-10-07T14:30:00+02:00 – 2023-10-07T15:15:00+02:00

