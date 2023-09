Cet évènement est passé Impromptu à la Source – Concert d’Astrée : Mozart s’invite chez vous ! Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

Impromptu à la Source – Concert d'Astrée : Mozart s'invite chez vous ! Mercredi 20 septembre, 16h30 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Entrée libre En amont de la nouvelle production de Don Giovanni de Mozart à l'Opéra de Lille, en octobre 2023, le Concert d'Astrée propose la création et diffusion de petites formes de type « impromptus ». Ces concerts de chambre à deux ou trois musiciens offriront des moments intimes de découverte du répertoire mozartien. Le concert sera suivi d'une rencontre avec les musiciens, autour d'un verre de l'amitié. « Ce projet s'inscrit dans le cadre de « L'Été culturel », manifestation à l'initiative du Ministère de la culture et bénéficie du soutien de la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France ».

2023-09-20T16:30:00+02:00 – 2023-09-20T17:30:00+02:00

