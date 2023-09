Cet évènement est passé Le foyer Bruno Harlé fait son expo ! Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

Roncq Le foyer Bruno Harlé fait son expo ! Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, 16 septembre 2023, Roncq. Le foyer Bruno Harlé fait son expo ! 16 – 22 septembre Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Entrée libre Fréquentant régulièrement le centre culturel de la Source, l’idée est venue de pouvoir présenter les réalisations de ces personnes.

Isabelle M, Isabelle D, Gérard, Emilie, Julie et Annie, six résidents du foyer Bruno Harlé à Roncq (association des Papillons Blancs de Roubaix- Tourcoing) exposent leurs peintures “Nature” à La Source.

Des œuvres réalisées en lien avec leur professeur d’arts plastiques (association Atelier 2 – Arts Plastiques de Villeneuve d’Ascq). Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/AGENDA/619/le-foyer-bruno-harle-fait-son-expo »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-22T10:00:00+02:00 – 2023-09-22T18:30:00+02:00

