Ce documentaire inédit est sorti dans le monde le 24 août 2022, le jour des célébrations de l'indépendance de l'Ukraine, Comme pour le reste du monde, dans des villes choisies par les producteurs ukrainiens pour leurs similitudes portuaires et industrielles avec Marioupol. Réalisé par Max Lytvynov, sur une idée de Tala Prystaetska et produit par l'Organisation des Producteurs Ukrainiens, Volodymyr Borodiansky et Iryna Plakhotniuk, ce film est soutenu par le Ministère des Affaires Etrangères de l'Ukraine. déconseillé aux moins de 12 ans Avant la diffusion de « Marioupol. L'espoir n'est pas perdu », vous pourrez découvrir DOLYA. En marge du 75e Festival de Cannes, dans le contexte de l'actualité mondiale, DOLYA est une fiction de 14 mn, écrite et réalisée par Slony Sow, dont la première projection a eu lieu au Festival de Cannes en 2022. Le réalisateur souhaitait que ce film, écrit et réalisé bénévolement en moins de trois semaines, soit à la hauteur de ses ambitions : offrir un regard humain qui favorise la guérison de toutes les personnes qui souffrent de ce drame.

