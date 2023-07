Super Ego, le nouveau show d’Ego le cachalot Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, 12 juillet 2023, Roncq.

Super Ego, le nouveau show d’Ego le cachalot Mercredi 12 juillet, 15h00 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Tarif unique 5€ – Billetterie à l’accueil et en ligne

Sur scène, David Delabrosse au ukulélé et au chant est accompagné par Samuel Chapelain, dit La Bricole, aux claviers et à la guitare, par Stéphane Bouvier, dit La Pompe, à la basse et à la clarinette, par Fausta Federici, dit la Tchache, au chant et par Thibaut Doray, dit La Truite, à la batterie et aux percussions.

Sur un rythme soutenu et dans une ambiance jubilatoire, les musiciens enchaînent les nouveaux « tubes » comme Raplapla ou Crazy Family et réinterprètent les anciens comme Léon le Che des verrats ou Marlène la baleine durant lesquels le public est invité à lever le poing ou à se déhancher pour une leçon de « clap-fesses ».

Gageons que SuperEgo parvienne, sinon à nous sauver, au moins à nous divertir intelligemment !

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00

concert jeunesse