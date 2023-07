Exposition – Souvenirs d’été Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, 8 juillet 2023, Roncq.

Exposition – Souvenirs d’été 8 juillet – 25 août Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Entrée libre aux horaires de la Source

Avec cette exposition, évadez-vous pour vos vacances !

Que ce soit pour se préparer aux vacances ou les prolonger, il y en aura pour tous les goûts et toutes les couleurs !

Parmi les œuvres qui seront exposées :

‘‘ Fortune roule’’, de Claude Viallat ; ‘‘Toupie’’, de Carmelo Arden-Quin ;

‘‘La plage I’’ et ‘‘La plage II’’, de Niki de Saint Phalle ; ‘‘Le Cirque’’ et ‘‘Icare’’, d’Henri Matisse ;

‘‘Loto’’, de Daniel Nadaud…

Rappelons que toutes ces œuvres font partie de l’Artothèque et peuvent être empruntées par les usagers.

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/AGENDA/596/souvenirs-d-ete-exposition-de-l-artotheque »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:30:00+02:00

2023-08-25T10:00:00+02:00 – 2023-08-25T18:30:00+02:00

exposition tableaux