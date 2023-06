Ciné-concert « Robocop » Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, 22 juin 2023, Roncq.

Ciné-concert « Robocop » Jeudi 22 juin, 20h00 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 5€ – Inscription en ligne

Après un premier travail remarqué autour du film culte des Frères Cohen, Fargo, FRAGMENTS s’empare aujourd’hui du classique polysémique et oscarisé de Paul Verhoeven : RoboCop (1987).

Conservant l’intégrité du film et l’intégralité des dialogues, Benjamin Le Baron (claviers, machines), Tom Beaudouin (guitare, synthés) et Antoine Gandon (batterie, machines) élaborent une fascinante et créative réinvention de la bande-son, autour d’orchestrations électroniques, de rythmes robotiques et de textures sonores synthétiques.

S’appuyant sur les résonances politiques de cette dystopie satyrique avec les préoccupations sécuritaires et technologiques de nos sociétés actuelles, ce nouveau ciné-concert nous emporte dans une véritable expérience esthétique et sensorielle, une ré-interprétation musicale qui s’affranchit de l’ultra-violence et des codes symphoniques pour donner à voir et entendre une autre vision du film. Et d’un cinéaste qui a toujours su mener de front cinéma grand public et vision d’auteur.

Production déléguée > La Station Service

Réalisé en coproduction avec Clair Obscur / Festival Travelling – En partenariat avec ATM / Ubu,

Antipode et La Carène.

A partir de 12 ans

Film en version originale sous-titrée

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lasource-roncq.tickandlive.com/reserver/robocop/54832 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T20:00:00+02:00 – 2023-06-22T22:00:00+02:00

2023-06-22T20:00:00+02:00 – 2023-06-22T22:00:00+02:00

film musique