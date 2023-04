SUPER EGO, LE NOUVEAU SHOW D’EGO LE CACHALOT Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

Roncq

SUPER EGO, LE NOUVEAU SHOW D’EGO LE CACHALOT Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source, 17 mai 2023, Roncq. SUPER EGO, LE NOUVEAU SHOW D’EGO LE CACHALOT Mercredi 17 mai, 18h00 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 5€ Sur scène, David Delabrosse au ukulélé et au chant est accompagné par Samuel Chapelain, dit La Bricole, aux claviers et à la guitare, par Stéphane Bouvier, dit La Pompe, à la basse et à la clarinette, par Fausta Federici, dit la Tchache, au chant et par Thibaut Doray, dit La Truite, à la batterie et aux percussions. Sur un rythme soutenu et dans une ambiance jubilatoire, les musiciens enchaînent les nouveaux « tubes » comme Raplapla ou Crazy Family et réinterprètent les anciens comme Léon le Che des verrats ou Marlène la baleine durant lesquels le public est invité à lever le poing ou à se déhancher pour une leçon de « clap-fesses ». Fidèle à un registre pop et avec plusieurs niveaux de lecture, ce nouveau show, même s’il s’adresse d’abord aux enfants, saura séduire les grands qui les accompagnent. Gageons que SuperEgo parvienne, sinon à nous sauver, au moins à nous divertir intelligemment ! Distribution Chant, ukulélé, guitare David Delabrosse I Claviers, guitare, chœurs Samuel Chapelain I Basse, clarinette, chœurs Stéphane Bouvier I Batterie, percussions, chœurs Thibaut Doray I chant, percussions Fausta Federici I Lumières Lucas Georget I Son Salomé Benoist I Conception graphique Jean-Louis Cornalba I Scénographie Grand Géant Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lasource-roncq.tickandlive.com/reserver/super-ego-le-nouveau-show-dego-le-cachalot/53558 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T18:00:00+02:00 – 2023-05-17T19:00:00+02:00

2023-05-17T18:00:00+02:00 – 2023-05-17T19:00:00+02:00 spectacle enfants

