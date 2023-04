GRETEL ET HANSEL – spectacle théâtre La Manivelle Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

GRETEL ET HANSEL – spectacle théâtre La Manivelle Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source, 13 mai 2023, Roncq. GRETEL ET HANSEL – spectacle théâtre La Manivelle Samedi 13 mai, 14h30 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 5€ Dans une relecture d’Hansel et Gretel, le célèbre conte des frères Grimm, Suzanne Lebeau dialogue avec sa propre enfance et avec les enfants qu’elle voit grandir autour d’elle. Elle évoque le désir puissant et rarement avoué d’être l’unique objet de l’amour des parents.

Le choc existentiel que provoque l’arrivée d’un deuxième fait naître une relation amour-haine aussi délicieuse que troublante… Par la voix d’un théâtre audacieux, le conte, qui permet tous les excès et tous les possibles, place les personnages dans des situations extrêmes.

Pauvreté, abandon dans la forêt, risque d’être dévoré : le lien fraternel est durement mis à l’épreuve, jusqu’au paradoxe. En sortira-t-il transformé ? Texte de Suzanne Lebeau (Québec) – Editions Théâtrales Jeunesse. Mise en jeu François Gérard. Interprétation Anne-Sophie Goubet, Eric Desport et Antonin Vanneuville (musicien). Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lasource-roncq.tickandlive.com/reserver/gretel-et-hansel/53556 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

