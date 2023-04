DEAD AS A DODO – spectacle la Générale d’Imaginaire Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

DEAD AS A DODO – spectacle la Générale d'Imaginaire Samedi 6 mai, 14h30 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 5€ Claire Rolain et Julien Tortora célèbrent en musique les espèces en voie de disparition : Léopard de l'Amour, Rhinocéros de Java, Loup rouge, Baleine boréale, Otarie du Japon… Les claviers électro se mêlent aux chants et traversent tour à tour les lieux de vie des animaux : plaines, sommets, banquises, océans, jungles et ciels.

Pour accompagner ce voyage, le plasticien Noé Grenier a réalisé une vidéo basée sur une série de photographies. Un spectacle porté par un message d’espoir :

on peut toujours agir pour sauver ces animaux et leurs milieux ! Musique et interprétation : Julien Tortora & Claire Rolain / Visuels : Noé Grenier / Régie sonore : Olivier Lautem Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lasource-roncq.tickandlive.com/reserver/dead-as-dodo/53557 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

