Exposition Sophie Jouve et Frédéric Lefrère – « Un animal, un regard » Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source

Roncq Exposition Sophie Jouve et Frédéric Lefrère – « Un animal, un regard » Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source, 6 mai 2023, Roncq. Exposition Sophie Jouve et Frédéric Lefrère – « Un animal, un regard » 6 mai – 18 juin Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Entrée libre Les photos présentées ont été prises au cours de plusieurs voyages en Afrique. Un des fils conducteurs de cette exposition est l’anthropomorphisme, c’est-à-dire, comment nous attribuons aux animaux des pensées humaines.

Ils nous semblent exprimer parfois la tendresse, le respect, la colère, la surprise… C’est très souvent le regard de l’animal qui porte cette projection de notre part. Sophie Jouve et Frédéric Lefrèrevous proposent leurs interprétations et vous invitent à en imaginer d’autres.

Les animaux, en retour, ont probablement leur propre regard sur nous et c'est ce que l'on a parfois aussi essayé de déceler au fond de leurs yeux.

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source
293 Rue de Lille, 59223 Roncq

2023-05-06T10:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:30:00+02:00

