UNE PAGE DE MUSIQUE – AUDITION DES ENSEIGNANTS DE L’EMM Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source, 13 avril 2023, Roncq. UNE PAGE DE MUSIQUE – AUDITION DES ENSEIGNANTS DE L’EMM Jeudi 13 avril, 18h30 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Inscription auprès de l’Ecole Municipale de Musique ecole-musique@roncq.fr et 03 20 25 71 96 De Mozart à Prokofiev, de Rachmaninov à Verdi, en passant par des musiques traditionnelles ukrainiennes et un boogie woogie, vous embarquerez au cinéma Gérard Philipe pour une heure de voyage musical avec, pour première escale, un lever de soleil en Espagne… Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/AGENDA/550/une-page-de-musique-audition-des-enseignants-de-l-emm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

