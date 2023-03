Nouvel an Cambodgien Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

Roncq

Nouvel an Cambodgien Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source, 9 avril 2023, Roncq. Nouvel an Cambodgien Dimanche 9 avril, 18h00 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Ouvert à tous Participation libre Restauration possible sur place Soirée organisée par l’Association Solidarité Développement Cambodge, au profit du financement de la restauration d’une école pour les professeurs enseignant la langue française : achat de matériel scolaire, construction de sanitaires et accès à l’eau potable… Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/AGENDA/532/nouvel-an-cambodgien-par-l-association-solidarite-developpement-cambodge »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T18:00:00+02:00 – 2023-04-09T23:45:00+02:00

2023-04-09T18:00:00+02:00 – 2023-04-09T23:45:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roncq Autres Lieu Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Adresse 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Ville Roncq Departement Nord Lieu Ville Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roncq/

Nouvel an Cambodgien Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 2023-04-09 was last modified: by Nouvel an Cambodgien Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 9 avril 2023 La Source Roncq Roncq Roncq / Bibliothèque muncipale

Roncq Nord