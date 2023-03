Et si…on invitait des amis ? – Concert de printemps par l’Harmonie du Blanc-Four Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

Et si…on invitait des amis ? – Concert de printemps par l’Harmonie du Blanc-Four Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source, 2 avril 2023, Roncq. Et si…on invitait des amis ? – Concert de printemps par l’Harmonie du Blanc-Four Dimanche 2 avril, 16h00 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Entrée libre Pour son concert de Printemps, l’Harmonie du Blanc-Four célèbre l’amitié en recevant ses amis du groupe vocal Bat’s pour un concert qui s’annonce endiablé. Ne loupez pas cette bouffée d’oxygène. Nous en avons tous bien besoin. Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/AGENDA/530/et-si-on-invitait-des-amis-concert-de-printemps-par-l-harmonie-du-blanc-four »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T16:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00

