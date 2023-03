Nuit des bonnes ondes Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source, 28 mars 2023, Roncq.

Nuit des bonnes ondes Mardi 28 mars, 19h00 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Entrée libre

Le Club BEST vous propose de découvrir 10 intervenants qui vont vous donner l’envie d’oser !

Une soirée positive et rayonnante pour écouter 10 personnes ordinaires qui ont mis en œuvre des idées extraordinaires pour oser changer leur vie et peut-être demain… la vôtre !

La soirée proposera 10 témoignages puis la possibilité d’échanger avec les intervenants.

Qui sont donc ces « Best » ?

Les Best sont des entrepreneurs, chefs d’entreprises et indépendants ; mais des entrepreneurs pas comme les autres, puisque au Club Best, on ne fait pas de business, ou si peu !

Le Club a pour vocation l’entraide, avec une démarche humaniste, comme l’indique son acronyme :

Bienveillants, dans l’Échange, Solidaires, Tous optimistes, authentiques et contributeurs.

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/AGENDA/527/la-nuit-des-bonnes-ondes-club-best »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T19:00:00+02:00 – 2023-03-28T21:00:00+02:00

