Ces femmes qui ont changé l’Histoire micro-conférence – Microfolies Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source, 19 mars 2023, Roncq. Ces femmes qui ont changé l’Histoire micro-conférence – Microfolies Dimanche 19 mars, 11h00 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Gratuit sur inscription Elles ont changé l’Histoire et pourtant on a peu retenu d’elles.

Catherine de Médicis, Frida Kahlo, Louise Michel et tant d’autres ont révolutionné à leur façon le monde. Dans cette conférence, vous découvrirez certaines de ces grandes figures. Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lasource-roncq.tickandlive.com/reserver/ces-femmes-qui-ont-change-lhistoire/45459 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

