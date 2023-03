Panique au Ministère par la troupe Mandragore Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq Catégories d’Évènement: Nord

Roncq

Panique au Ministère par la troupe Mandragore Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source, 18 mars 2023, Roncq. Panique au Ministère par la troupe Mandragore Samedi 18 mars, 20h30 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Tarif unique 8€ Gabrielle est cheffe de cabinet au ministère de l’Education Nationale.

Entre Louis, son ministre complètement largué, Cécile, son énergique mère croqueuse d’hommes et Sarah sa fille en quête d’indépendance, elle n’est pas beaucoup aidée !

Comment faire passer une réforme sur le retour de l’uniforme à l’école dans ses conditions ? Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « les10dubonheur.asso@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:30:00+01:00 – 2023-03-18T22:30:00+01:00

2023-03-18T20:30:00+01:00 – 2023-03-18T22:30:00+01:00 théatre humour

