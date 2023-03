Annulé et reporté au 16 novembre – SELIA – concert Jazz en Nord Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source, 16 mars 2023, Roncq.

Selia : un univers spirituel, engagé et groovy

Avec sa voix chaleureuse et puissante, Selia fait chanter son âme. Chaque mélodie est une histoire racontée avec ferveur…

En quête permanente d’alchimie musicale, la chanteuse façonne une soul fusion organique et moderne.

Un style musical qui témoigne de ses infl uences à la croisée de la soul, du gospel, du jazz vocal et du hip-hop.

Pour Selia, la musique est avant tout une histoire de famille. Une histoire de voix, qu’elle fait résonner dès son plus jeune âge à Strasbourg, dans des chœurs Gospel dirigés par son père Frédéric Setodzo. Elle l’accompagne sur scène dès l’âge de sept ans et intègre plus tard différents chœurs Gospel de sa région.

Master en relations internationales en poche, elle opère un virage professionnel et intègre la compagnie strasbourgeoise Mémoires Vives en tant que chanteuse-comédienne dans plusieurs créations. L’occasion pour Selia de laisser s’exprimer sur scène ses valeurs d’engagement social et multiculturel. Sa voie trouvée, elle intègre le département Jazz et Musiques improvisées du Conservatoire de Strasbourg, où elle étudie le jazz vocal avec Claudia Solal. Remarquée par le milieu, elle assure les premières parties de Tété, André Manoukian et Nik West en 2016 et du trio L.E.J à l’Olympia et lors

de leur tournée dans le Grand Est en 2016 et 2017. Elle rejoint fin 2015 le tourneur Giro Music et reçoit en 2017 le soutien de la profession (DRAC et Région ACAL, Adami, FCM) pour la sortie de son premier EP soul aux couleurs musicales mélangées ‘‘Crossing Borders’’

Selia propose à son public un univers à son image : spirituel, engagé, et groovy.En trio : Selia (voix), Christian Ott (guitares, chœurs), Rémy Arenas (percussions, chœurs).

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T20:30:00+01:00 – 2023-03-16T22:30:00+01:00

