Seine-Maritime Vente de livres à la bibliothèque municipale L’Hirondelle Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier, 6 octobre 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier. Vente de livres à la bibliothèque municipale L’Hirondelle 6 et 7 octobre Roncherolles-sur-le-Vivier Entrée libre Roncherolles-sur-le-Vivier Rue de l’église, 76160 Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T16:00:00+02:00 – 2023-10-06T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

