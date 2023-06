Festiv’Halle Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier Catégories d’Évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier

Seine-Maritime Festiv’Halle Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier, 24 juin 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier. Festiv’Halle Samedi 24 juin, 10h00 Roncherolles-sur-le-Vivier Entrée libre, repas sur inscription Le programme : 10h-12h : Tournoi de football parents-enfants

Terrain de football 13h30-16h30 : Kermesse des écoles Les Emouquets 17h-19h : Initiation de speedminton par le club de badminton

Terrain multisports (city-stade)

Jeux en bois (disponibles jusqu’à 22h)

Parvis de l’église 19h-20h : Apérifit offert par le Comité des Fêtes et de l’Animation (C.F.A)

Centre-bourg 20h : Repas sur inscription jusqu’au 18 juin

(renseignements après 19h au 06 72 79 08 49)

Centre-bourg 21h-23h : Groupe de musique LOS INFILTRADOS

Centre-bourg 23h15 : Retraite aux flambeaux organsié par le C.F.A

Centre-bourg 23h30-1h : Soirée dansante avec SéBass, DJ

Sous la Halle N’hésitez pas à venir habillé de votre plus belle marinière ! Consignes de gobelets réutilisables : prévoir 1 euro

Roncherolles-sur-le-Vivier Rue de l'église, 76160 Roncherolles-sur-le-Vivier Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie

