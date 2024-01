25ème Foire d’Automne à Ronchamp rue Paul Strauss Ronchamp, dimanche 6 octobre 2024.

25ème Foire d’Automne à Ronchamp rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône

Début : 2024-10-06 10:00:00

fin : 2024-10-06 18:00:00

25e Foire d’Automne à Ronchamp – Ronchamp fête le quart de siècle de cette manifestation emblématique, on a toujours la patate –

Produits du terroir, expositions, artisans locaux, Savoir-faire Haut-Saônois et Franc-Comtois, animations musicales variées,

…tout pour avoir la Patate… et les râpés qui seront également servis toute la journée

Restauration et Buvette sur place avec les associations locales.

rue Paul Strauss La filature

Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté tourismeronchamp@gmail.com



