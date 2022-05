Ronan Ronan + Ali Veejay, 26 mai 2022, .

Ronan Ronan + Ali Veejay

2022-05-26 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-26

Le Banjo des Fils de Teuhpu est ici seul sur scène, Ronan Ronan se dédouble, se reproduit à l’infini, accumule les chants et les sons grâce à son binôme : le boucleur. Ronan/ronan, donc, fabrique une musique d’objets quotidien, s’improvise un orchestre d’ instruments acoustique, construit son univers en direct.

Ali Veejay, une trip poppy et melodique pris entre les grooves caribéens, les inflexions soul d’Al Green et l’alt-folk du début des années 90. Les morceaux sont souvent courts et directs, les voix occupent le devant de la scène, précisément là où se trouve le cœur, parce que l’amour est le principe directeur qui imprègne toutes les chansons d’Ali.

Bateau ivre

