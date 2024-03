Ronan Pécout dans « Ca va bien se passer » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence, vendredi 12 avril 2024.

Ronan Pécout dans « Ca va bien se passer » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pendant près d’une heure, il dessine à coup de punch-line les contours de sa bulle et livre avec candeur les traits de sa personnalité de sale gosse un peu sadique, juste pour le plaisir d’en rire.

Est ce que penser à des atrocités fait forcément de nous quelqu’un d’horrible ?

Parfois on se retient de dire ce que l’on pense, parce que c’est trop débile ou trop affreux. Parfois les deux.

Plutôt que de garder ces réflexions dans un coin de sa tête, Ronan a décidé d’en faire un spectacle.



Pendant près d’une heure, il dessine à coup de punch-line les contours de sa bulle et livre avec candeur les traits de sa personnalité de sale gosse un peu sadique, juste pour le plaisir d’en rire. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 21:00:00

fin : 2024-04-12 22:15:00

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Ronan Pécout dans « Ca va bien se passer » Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence