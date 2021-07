Salon-de-Provence Portail Coucou Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence RONA HARTNER Portail Coucou Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

RONA HARTNER Portail Coucou, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Salon-de-Provence. RONA HARTNER

Portail Coucou, le vendredi 23 juillet à 21:00

D’origine allemande, mais née en Roumanie, Rona Hartner se passionne très tôt pour le cinéma et la musique. Après la révolution roumaine, elle s’inscrit à l’université pour suivre des cours d’art dramatique, mais c’est sa rencontre avec Tony Gatlif, venu faire un casting en Roumanie pour son film Gadjo Dilo qui détermine sa carrière, en lui offrant son premier rôle au cinéma. Rona Hartner vous invite à entrer dans une transe métisse, un bal des Balkans…electro-tsigane, swing, cumbia, gospel ! ici on parle toutes les langues. Esperanto musical drumbeats universels, les dialectes se mélangent pour une fête, un partage !

11,80€ en pré-vente

♫♫♫ Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T21:00:00 2021-07-23T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Étiquettes évènement : Autres Lieu Portail Coucou Adresse 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville Portail Coucou Salon-de-Provence