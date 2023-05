RON GALLO Le Hasard Ludique, 17 mai 2023, Paris.

Le mercredi 17 mai 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

15€ en prévente + frais de loc

17€ sur place

Retrouvez Ron Gallo sur la scène du Hasard Ludique le 17 mai prochain !

Originaire de Philadelphie où il officiait chez Toy Soldiers, grand bien en a pris à Ron Gallo de descendre prendre l’air du Sud pour poser ses valises – et sa Fender Jaguar rouge – à Nashville. Il faut reconnaitre qu’avec ses sapes rétros, ses lunettes noires et son afro, le gaillard a la gueule de l’emploi. Accompagné par deux acolytes Joe Bisirri à la basse et Dylan Sevey à la batterie, Ron Gallo produit de petits bijoux rock, garage & Punk pur jus US.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : coucou@lehasardludique.fr https://www.facebook.com/events/505871718304439/ https://www.facebook.com/events/505871718304439/ https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-12-15/ron-gallo

RON GALLO RON GALLO