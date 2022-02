Romy Schneider, l’exposition La Cinémathèque française Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Du mercredi 16 mars 2022 au dimanche 31 juillet 2022 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 19h00

payant

La Cinémathèque Française rend hommage à l’actrice Romy Schneider avec une exposition exceptionnelle. Quarante ans après sa disparition le 29 mai 1982, Romy Schneider est toujours aussi aimée et populaire. Débutant sa carrière à l’âge de 15 ans en Allemagne, avant de s’installer en France, elle devient une star grâce à des films qui ont marqué à jamais l’histoire du cinéma. L’exposition que lui consacre la Cinémathèque française propose de la faire revivre à travers ses rôles mais aussi ses textes, son journal, des interviews ou des images de tournage qui la montrent aussi vibrante que gaie. Suivant le fil de sa vie si romanesque, le parcours permettra de comprendre comment la petite fiancée autrichienne est devenue une icône, incarnation de la femme moderne. Commissaire de l’exposition : Clémentine Deroudille Avec le soutien du Ministère de la Culture et du CNC

Avec le soutien de CHANEL et de la Fondation Gan pour le Cinéma, Grands mécènes de la Cinémathèque française La Cinémathèque française 51, rue de Bercy Paris 75012 Contact : Cinéma;Expo

