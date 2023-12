ROMY PÉTALE, Martial Pauliat – Cie Maurice et les autres Théâtre de l’Aquarium Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris ROMY PÉTALE, Martial Pauliat – Cie Maurice et les autres Théâtre de l’Aquarium Paris, 26 janvier 2024, Paris. Du vendredi 26 janvier 2024 au samedi 27 janvier 2024 :

vendredi, samedi

de 22h30 à 23h30

.Public adolescents adultes. payant 12€ à 22€ Des paillettes biodégradables, des compositeurs fantômes, une moustache sous le nez ? De la dentelle raffinée, une fraise noire, une voiture verte. Une absence de commodité, une joie bien dissimulée, une mélancolie bien rythmée. Personnage imaginé et interprété par le comédien et chanteur Martial Pauliat, Romy Pétale est un doux rêveur qui écrit des chansons en se fantasmant star de la pop. Romy Pétale est un nom de scène, celui d’une créature, un/une interprète, un musicien/une musicienne, un/une chanteur/chanteuse. Romy Pétale est pianiste chez Madame Arthur. Elle écrit des chansons. Elle prépare son premier concert. Pour toute la programmation, le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle. Pour réserver et être accompagné dans votre venue : Bérengère Marchand, chargée de l’accueil des publics et des artistes (berengere@theatredelaquarium.net / 01 43 74 72 74) Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris Contact : https://www.theatredelaquarium.net/festival-bruit/bruit-hiver-23/romy-petale +33143749961 https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://aquarium.mapado.com/event/290370-romy-petale

