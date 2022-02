ROMY, LA VIE ET LE CINÉMA Galerie de l’Instant, 10 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 10 mars 2022 au lundi 16 mai 2022 :

dimanche

de 14h30 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

lundi

de 14h00 à 19h00

gratuit

En mai prochain sera célébré le 40ème anniversaire de la disparition de Romy Schneider. Cela fait bien longtemps que l’actrice est considérée comme française dans nos cœurs

Oui, Sissi aura marqué fortement sa carrière et notre mémoire sur plusieurs générations. Début des années 60, elle s’émancipa de sa famille et du poids de son pays, elle était devenue l’archétype de la femme française, et même une de nos plus grandes actrices ! Combien de comédiennes aujourd’hui se réclament d’elle, s’en inspirent, la vénèrent ?

La passion et la tragédie qui ont émaillé sa vie ont nourri son jeu d’actrice et rendu de nombreuses interprétations simplement inoubliables. Sa voix, son accent légèrement trainant lorsqu’elle appelle David dans “César et Rosalie” de Sautet sont gravés dans notre mémoire. Il en va de même pour ce regard perdu, désespéré, face caméra dans “L’important c’est d’aimer” de Zulawski. Elle écrivait dans son journal qu’elle confondait la vie et le cinéma. C’est ce qui rendait bien sûr sa présence si intense et notre plaisir si fort ! Ce cadeau, ce don de soi qu’elle nous offrait à chaque apparition.

Cela fait des années qu’à la Galerie nous présentons des photos de Romy, elle m’est si familière… l’émotion qui transpire de son regard est si puissante qu’elle traverse les images et parvient à nous atteindre au plus profond de nous. Son sourire aussi bien sûr, sa beauté et sa sensualité. Plusieurs photographes me disaient qu’elle doutait de cette beauté et qu’elle souffrait d’insécurité. Difficile à croire en regardant les images que nous vous proposons. Une beauté juvénile quand elle vit avec Alain Delon dans les années 60, deux jeunes fauves en devenir, et qui, quand celui-ci l’imposera sur le tournage de “La Piscine” de Deray, éclatera enfin aux yeux du grand public, qui ne se détournera plus jamais d’elle.

Nous proposons pour cette exposition d’ignorer le chagrin et le désespoir de la fin de sa vie pour ne retenir que sa liberté, ces images merveilleuses d’une artiste inoubliable, d’une femme écorchée mais tellement fascinante et qui ne cesse de nous passionner, de nous bouleverser… et ce prénom : Romy !

Julia Gragnon

Galerie de l’Instant 46, Rue De Poitou Paris 75003

Contact : https://www.lagaleriedelinstant.com/

Date complète :

