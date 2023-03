Romy et les choses de ma vie MANUFACTURE DES ABBESSES PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Romy et les choses de ma vie
MANUFACTURE DES ABBESSES, 23 avril 2023, PARIS.

En 1976, Romy Schneider rencontre la journaliste féministe Alice Schwarzer à Cologne pour lui livrer un récit intime et sans fard. Cette interview, enregistrée sur magnétophone, restera longtemps dans le tiroir de cette journaliste qui n'en révèlera le contenu que quarante-deux ans plus tard. Romy y parle sans détour des choses de sa vie et de son spleen germanique. Une véritable libération de la parole a lieu lors de cette rencontre et son résultat est un récit inattendu, qui nous révèle une Romy Schneider insoupçonnée. Comment rendre justice au spleen germanique sans dévoiler ou trahir la femme qui avait tellement de choses à en dire ?

Comédienne: Marilena Netzker

