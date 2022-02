Romy Alizée, La Fille Renne Théâtre d’Orléans, 1 mars 2022, Orléans.

Romy Alizée, La Fille Renne

du mardi 1 mars au samedi 12 mars à Théâtre d’Orléans

**Deux expositions photographiques, l’une autour des enjeux de la création d’archives pour les communautés minorisées et l’autre autour de la représentation des personnes, corps et sexualités non-normé·e·s.** Romy Alizée explore les enjeux de l’auto-représentation en tant qu’artiste féministe, lesbienne et travailleuse du sexe. L’émancipation est au cœur de sa pratique. Consciente de la nécessité de créer des archives pour les communautés minorisées, elle s’attache à tirer le portrait des personnes queer dont elle croise le chemin. La Fille Renne photographie sur pellicule l’humain, l’intime et son quotidien. Le féminisme, ainsi que sa volonté de travailler sur la représentation des personnes, corps et sexualités non-normé·e·s influencent énormément son travail. Ainsi, peaux et expérimentations chimiques se mêlent au gré des séances. − **Du mardi 1er au samedi 12 mars** – La Galerie du Théâtre Exposition accessible les jours de spectacles de 13h jusqu’à la fin de la dernière performance Entrée gratuite pour les 2 expositions du festival (public averti) et pour le [_DJ Set : Hot Bodies of the Future_](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/empty-59.html?article=2458)

Gratuit (public averti)

La photo comme vecteur des communautés minorisées, personnes, corps et sexualités non-normé·e·s.

