Arès

2022-03-30

Balade à la découverte des très nombreuses espèces de plantes des prés salés et de leurs utilités souvent oubliées. Rendez-vous au Rond-point du T de lège. Gratuit et sur réservation. Bottes et Masque obligatoires.

