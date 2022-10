Romuald Pedron dans Ma soirée Halloween

2022-10-31 21:00:00 – 2022-10-31 EUR Romuald Pédron magicien vous propose un spectacle tout public, interactif et comique.

Au programme : mentalisme, hypnose et grandes illusions !

On va se régaler !



Artiste : Romuald Pédron Venez fêtez Halloween à l'Archange Théâtre.

