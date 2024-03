Romuald maufras THEATRE LINO VENTURA Nice, vendredi 28 février 2025.

Un spectacle entre sketchs engagés et chansons loufoques assorti d’expériences personnelles racontées avec une belle autodérision. Ça croustille !Romuald démarre sa carrière artistique dans un groupe de ska et de variété. Tout bascule en 2012 quand il pousse la porte de la Compagnie du Café-Théâtre à Nantes, sa ville natale.Doté de dons comiques évidents, le jeune humoriste fréquente bientôt les scènes ouvertes et remporte la même année le prix des Bonnets d’Anne qui récompense les meilleurs apprentis humoristes.Depuis, l’Artiste a fait son chemin, que ce soit dans les théâtres parisiens et dans l’Hexagone. Il vous présente son nouveau spectacle mitonné à sa façon : Un humour engagé, un peu délirant et parfois déjanté, sa marque de fabrique, mais aussi l’évocation humoristique de ses propres déboires.D’une sensibilité insolente quand ses doigts se baladent sur la guitare, d’une drôlerie tout en finesse qui s’avère parfois piquante, l’Artiste est une douceur acidulée à la saveur délicieusement addictive.

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2025-02-28 à 20:30

THEATRE LINO VENTURA 168 BD DE L’ARIANE 06300 Nice 06