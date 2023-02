Romuald Maufras Quelqu’un De Bien THEATRE A L’OUEST CAEN, 10 février 2023, CAEN.

Romuald Maufras Quelqu’un De Bien THEATRE A L’OUEST CAEN. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-12-23 21:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Romuald démarre sa carrière artistique dans un groupe de ska et de reggae. Tout bascule quand il pousse la porte d’un café-théâtre à Nantes, sa ville natale. Doté de dons comiques évidents, le jeune humoriste fréquente bientôt les scènes ouvertes et remporte la même année le prix des “Bonnets d’Anne” qui récompense les meilleurs apprentis humoristes. Depuis, l’Artiste a fait son chemin, que ce soit dans les théâtres parisiens et dans l’Hexagone. Il nous présente son nouveau spectacle mitonné à sa façon : Un humour socialement engagé, sa marque de fabrique, mais aussi l’évocation humoristique de ses propres déboires. D’une sensibilité insolente quand ses doigts se baladent sur la guitare, d’une drôlerie tout en finesse qui s’avère parfois piquante voir un peu trash, l’Artiste est une douceur acidulée à la saveur délicieusement addictive. Le Saviez-vous ? Les vidéos humoristiques de Romuald Maufras sont devenues un must, il compte une communauté de 48k abonnés sur Instagram et 46k sur TikTok. Romuald MAUFRAS EUR22.0 22.0 euros

THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN 8 QUAI VENDEUVRE Calvados

