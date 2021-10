Nantes Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Romuald Hazoumè – Visite guidée de l’exposition Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 12 € / 7,50 € / 4 € / 2,50 €(tarif visite guidée, comprenant l’entrée au musée et aux expositions temporaires)Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition Visite guidée.La visite permet de découvrir les œuvres de Romuald Hazoumè, artiste contemporain majeur de la scène africaine, et de porter un autre regard sur le sujet de la Traite Atlantique, dans un dialogue ininterrompu entre passé et présent. Public : adultes, ados à partir de 15 ansDurée : 1h30 Dans le cadre de l’exposition Romuald Hazoumè Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/visite-guidee-exposition-romuald-hazoume/

