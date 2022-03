Roms : cinq siècles d’esclavage et leurs conséquences contemporaines Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Roms : cinq siècles d’esclavage et leurs conséquences contemporaines Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 23 mars 2022, Nantes. 2022-03-23 dans la Tour du Fer à Cheval

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : oui Réservation conseillée : www.chateaunantes.fr dans la Tour du Fer à Cheval Conférence-débat d’Olivier Peyroux dans le cadre du temps fort L’humain d’abord et dans le cadre des Semaines d’éducation contre le racisme et les discriminations (SECD) et des 10 ans du Mémorial de l’abolition de l’esclavage. L’esclavage des Roms pendant cinq siècles dans les principautés roumaines est un fait historique méconnu y compris des Roms eux-mêmes. La réalité des migrations récentes des Européens de l’Est, comme la vie des habitants des bidonvilles (souvent désignés comme Roms), le sont tout autant. L’exploitation et l’exclusion des êtres humains continuent sous d’autres formes. Olivier Peyroux propose d’évoquer l’esclavage des Roms au regard de la situation actuelle, les traces qu’il a pu laisser dans les représentations et les conséquences pour cette minorité rejetée. Durée : 1h30. Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Adresse 4 Place Marc Elder Ville Nantes lieuville Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Roms : cinq siècles d’esclavage et leurs conséquences contemporaines Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes 2022-03-23 was last modified: by Roms : cinq siècles d’esclavage et leurs conséquences contemporaines Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes 23 mars 2022 Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique