Théâtre « Molière ou le dernier impromptu » Romilly-sur-Seine, mercredi 24 janvier 2024.

24 janvier 2024 à 18h30.

Janvier 1673. Molière et sa troupe s’activent sur le plateau à la préparation de leur nouvelle pièce : Le Malade imaginaire. Au fil des répétitions, les vies intimes se mêlent et s’emmêlent ; les soupçons et quiproquos s’enchaînent. Poquelin ne veut plus interpréter le rôle d’Argan. L’inquiétude s’installe… Qui va jouer ce personnage phare à la place de Molière ?

l’Espace Culturel François Mitterrand

Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est



