Romeria Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Romeria Nay, 14 juillet 2022, Nay. Romeria Place du 8 Mai 1945 Fronton municipal Nay

2022-07-14 17:00:00 – 2022-07-14 00:00:00 Place du 8 Mai 1945 Fronton municipal

Nay Pyrénées-Atlantiques 12 12 EUR La Romeria organisée par l’USCN section pelote basque mettra en place des parties de pelote basque de 17h à 19h.

Les repas se dérouleront de 20h à 23h, avec au menu : des sardines à la plancha ou des calamars à l’armoricaine ou des œufs avec du jambon de Bayonne ou des œufs avec de la ventrèche + riz + piperade + fromage + dessert.

Dès 22h vous aurez une vue direct sur le feu d’artifice tiré au bord du Gave de Pau.

© OTCPN

Place du 8 Mai 1945 Fronton municipal Nay

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

