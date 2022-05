ROMERIA DEL ENCUENTRO – 33ÈME ÉDITION Mauguio, 3 juin 2022, Mauguio.

ROMERIA DEL ENCUENTRO – 33ÈME ÉDITION Mauguio

2022-06-03 00:00:00 00:00:00 – 2022-06-05 00:00:00 00:00:00

Mauguio Hérault

La Romería del Encuentro, littéralement appelée « pèlerinage de la rencontre », est une invitation à la découverte d’une culture portée par les familles espagnoles venues s’installer à Mauguio dès le XIXe siècle, pour aider aux travaux viticoles. Plus qu’une Fête, la Romería brode et souligne notre identité.

Durant 3 jours, Mauguio vit à l’espagnole. Intense et exubérante, la Romería délivre avec fierté et générosité ses délices andalous. Au programme : village andalou, scène professionnelle et associative, concours de paëlla, spectacle de recortadores, procession, spectacle équestre, espace niños et exposition.

> Programme disponible prochainement.

Renseignements : 04 67 29 76 96

Rendez-vous à Mauguio pour la 33ème édition de la romeria del encuentro !

culture@mauguio-carnon.com +33 4 67 29 76 96

La Romería del Encuentro, littéralement appelée « pèlerinage de la rencontre », est une invitation à la découverte d’une culture portée par les familles espagnoles venues s’installer à Mauguio dès le XIXe siècle, pour aider aux travaux viticoles. Plus qu’une Fête, la Romería brode et souligne notre identité.

Durant 3 jours, Mauguio vit à l’espagnole. Intense et exubérante, la Romería délivre avec fierté et générosité ses délices andalous. Au programme : village andalou, scène professionnelle et associative, concours de paëlla, spectacle de recortadores, procession, spectacle équestre, espace niños et exposition.

> Programme disponible prochainement.

Renseignements : 04 67 29 76 96

Mauguio

dernière mise à jour : 2022-05-03 par