Roméo… Qui es-tu ? D’après la tragédie _Roméo et Juliette_ de William Shakespeare, découvrez une nouvelle version de ce grand classique de la littérature. Vous aurez 1 heure pour tenter de résoudre les mystères qui planent autour de _Roméo et Juliette_.

nombre limité de places disponibles

Roméo, mais qui es-tu donc ? C’est ce que vous allez découvrir lors de cette Mystery Party. Entre une chasse aux indices et une enquête, promenez-vous dans les plus grands classique de la littérature Médiathèque municipale de Fleurance 100 rue pasteur 32500 Fleurance Fleurance Gers

2022-01-22T13:30:00 2022-01-22T18:00:00

