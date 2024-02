Roméo Place des Ducs de Rohan Pontivy, jeudi 28 mars 2024.

Roméo Place des Ducs de Rohan Pontivy Morbihan

Saison culturelle 2023/2024 Danse

Shakespeare par Marion Lévy

A partir de 13 ans

Durée 45 min

Qu’est-ce que grandir, pour un garçon ? Quels sont les bouillonnements qui nous traversent, quand notre voix et notre rire se transforment, quand on a l’impression

d’avoir poussé trop vite ? A quoi ressemblerait un Roméo d’aujourd’hui, collégien peutêtre, dans sa chambre d’adolescent, à essayer de mettre de l’ordre dans ses émotions et ses sensations, dans le désordre de son corps autant que dans celui de ses chaussettes sales ?

L’histoire de Roméo, c’est aussi celle d’un empêchement, d’un amour à peine né et tout de suite interdit il nous semble que cela peut entrer en résonance avec ce à quoi sont confrontés les adolescents depuis quelques mois. Comment grandir quand

l’horizon se rétrécit ? Quelle violence cela génère-t-il et quelles envies d’échappées ?

Sur scène, le compositeur Léo Nivot accompagnera l’intimité de Roméo, incarné par le jeune danseur Jonas Dô Hùu, le regardera se débattre avec son corps changeant, ses humeurs inégales, son amour naissant, avec la complicité d’un ami ou d’un frère.

Texte, musique et corps chercheront la nouvelle voix de Roméo, et referont à leur façon l’histoire de sa rencontre avec Juliette, pour mieux échapper à la tragédie, peut-être ?

Chorégraphie Marion Lévy / Texte et dramaturgie Mariette Navarro / Musique Léo Nivot / Scènographie et costume Hanna Sjödin / Lumière Cécile Le Bourdonnec / Avec Léo Nivot et Jonas Dô Hùu / Compagnie Didascalie

Autour du spectacle Ateliers Danse

-Mardi 26 mars

17h30-18h30 Parents-enfants (9-11 ans)

18h30-19h30 Ados (10-15 ans)

Au Palais des Congrès. Gratuit Inscription obligatoire 0297250616 places limitées.

Ces évènements sont organisés en partenariat avec le Collège Charles Langlais, le Conservatoire de Musique et de Danse et Danse à tous les étages scène de territoire danse. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:00:00

fin : 2024-03-28

Place des Ducs de Rohan Palais des congrès

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne billetterie@ville-pontivy.bzh

L’événement Roméo Pontivy a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté