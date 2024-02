Roméo + Nous étions une armée Cie Didascalie Châtelaudren-Plouagat, vendredi 22 mars 2024.

Soirée double spectacles.

*Roméo dans la peau d’un ado d’aujourd’hui. Une adaptation de Shakespeare avant la tragédie qui se déploie dans le corps et le cœur d’un comédien danseur et d’un musicien. Réjouissant ! À quoi ressemblerait Roméo aujourd’hui ? Sur scène, un danseur et un musicien nous font pénétrer dans l’intimité de ce jeune homme qui se bat avec son corps changeant, ses humeurs inégales, son amour naissant et qui tente de remettre de l’ordre aussi bien dans son corps et ses émotions que dans ses chaussettes sales.

*Un duo au nom mystérieux qui délivre des textes déclamés en parlé-chanté et instrumentaux post-rock. Attention découverte. Nous étions une armée naît de la rencontre entre Léo Nivot et Rémi Le Taillandier alors étudiants au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.Entre énergie rock et minimalisme électronique, leur musique est avant tout portée par une voix parlée-chantée, quelque part entre Fauve et Feu! Chatterton. Avec une trentaine de concerts au compteur, dont les premières parties de Feu! Chatterton, Terrenoire, Juliette Armanet et une programmation au Printemps de Bourges, le duo incarne une nouvelle manière de faire sonner le français. Une poésie urgente et écorchée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

2 Rue du Maillet

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne lpem@leffarmor.fr

