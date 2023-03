Roméo ! Mais où est passé Juliette ? Salle événementielle l’Empire Auxonne Catégories d’Évènement: Auxonne

Roméo ! Mais où est passé Juliette ? Salle événementielle l'Empire, 3 juin 2023, Auxonne

2023-06-03 – 2023-06-04

2023-06-03 – 2023-06-04

Côte-dOr EUR Spectacle de danse moderne sur le thème « revisité » de Roméo et Juliette avec une centaine de danseuses de tous les âges ! flamdance21@gmail.com Salle événementielle l’Empire Boulevard Pasteur Auxonne

