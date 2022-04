Roméo & Juliette Saint-Benoît-du-Sault, 18 juin 2022, Saint-Benoît-du-Sault.

Roméo & Juliette Saint-Benoît-du-Sault

2022-06-18 19:00:00 – 2022-06-18

Saint-Benoît-du-Sault Indre

Roméo & Juliette de William Shakespeare est une magnifique pièce de groupe, un conte plein de rebondissements. La Compagnie Tout&Versa a souhaité s’emparer de ce texte pour faire redécouvrir son dynamisme et son rythme haletant, qui fait passer de scènes de combat, à des confidences romantiques, à des dialogues grivois… À la fois comédie et tragédie, Roméo & Juliette est une pièce sur une communauté qui se déchire et finit par se réunir autour de ses héros. Aujourd’hui plus que jamais, Tout&Versa a envie de raconter cette histoire, dans une volonté d’itinérance, au plus proche des publics.

Informations complémentaires à venir.

Roméo & Juliette, au-delà des murs, un spectacle d’envergure à la rencontre de tous.

Roméo & Juliette de William Shakespeare est une magnifique pièce de groupe, un conte plein de rebondissements. La Compagnie Tout&Versa a souhaité s’emparer de ce texte pour faire redécouvrir son dynamisme et son rythme haletant, qui fait passer de scènes de combat, à des confidences romantiques, à des dialogues grivois… À la fois comédie et tragédie, Roméo & Juliette est une pièce sur une communauté qui se déchire et finit par se réunir autour de ses héros. Aujourd’hui plus que jamais, Tout&Versa a envie de raconter cette histoire, dans une volonté d’itinérance, au plus proche des publics.

Informations complémentaires à venir.

Tout & versa

Saint-Benoît-du-Sault

dernière mise à jour : 2022-04-21 par