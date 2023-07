Romeo + Juliet Théâtre du Châtelet Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Romeo + Juliet Théâtre du Châtelet Paris, 9 mars 2024, Paris. Du samedi 09 mars 2024 au jeudi 28 mars 2024 :

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant De 10 à 99 € Version magistrale d’une histoire intemporelle qui raconte la découverte de l’amour à l’adolescence et la folie du premier amour, Romeo and Juliet, unanimement salué par la critique lors de sa première représentation en 2019, arrive au Théâtre du Châtelet. Romeo and Juliet de Matthew Bourne insuffle à cette éternelle histoire d’amour interdit écrite par Shakespeare un sentiment pétillant de passion brute et de vitalité juvénile. Confinés contre leur volonté par une société qui cherche à diviser, nos deux jeunes amoureux vont suivre leur cœur en risquant tout pour être ensemble. Il revient dans le répertoire de New Adventures aux côtés des meilleures productions de danse et de théâtre de Matthew Bourne, renommées dans le monde entier. Informations pratiques Horaires 15h, 20h

Durée 1h55 À partir de 14 ans. La production contient des effets sonores puissants, y compris un coup de feu, ainsi que des lumières clignotantes dans certains passages (pas d’effet stroboscopique). La production contient des scènes de nature dérangeantes et sexuelles, y compris des coups de poignard et des strangulations. Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris Contact : https://www.chatelet.com/ +33140282840 relations-publiques@chatelet.com https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://www.chatelet.com/programmation/2023-2024/romeo-and-juliet/

Johan Persson Romeo + Juliet Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théâtre du Châtelet Adresse 1 place du Châtelet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre du Châtelet Paris

Théâtre du Châtelet Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/