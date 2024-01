Roméo et Juliette William Shakespeare Théâtre Mandapa Paris, jeudi 15 février 2024.

Roméo et Juliette William Shakespeare L’amour de Roméo pour Rosaline, rongé par la douleur secrète de sa mère, laisse la place à la véritable rencontre amoureuse… 15 18 février Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T20:30:00+01:00 – 2024-02-15T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T15:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:30:00+01:00

L’amour de Roméo pour Rosaline, rongé par la douleur secrète de sa mère, laisse la place à la véritable rencontre amoureuse ; celle où le semblant de l’amour maternel se dissout, laissant place au torrent du désir. Aux prises avec cette tentative folle de faire coexister les contraires, et cela, dans le tumulte ivre du chaos et des illusions.

Cie Jérôme Méla

Mathilde Kopytto, Iris Blandin, Daria Bugaeva, Julien Loeb, Stéphanie Bouda, Federica Gamba, Lionel Nansot, Marie Petitjean, Adrien Jouffroy, Florence Philippeau, Raphaël Tanant, Yann Leost, Guillaume Arnaud, Jean François Mounet, Jonathan Rambach, Nenad Milosavljevic, Zhang Moyu

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Théâtre classique

Théâtre Mandapa