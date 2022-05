Roméo et Juliette Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Ballet Le mythique Roméo et Juliette de Shakespeare traverse les âges, inspire et stimule sans cesse la créativité. La version de Jean-Christophe Maillot, créée en 1996 pour les Ballets de Monte-Carlo, est une de ses oeuvres majeures. La tragédie des amants de Vérone est ressuscitée à travers un point de vue original, celui de Frère Laurent par qui le malheur arrive. Jean-Christophe Maillot se distingue par un langage néoclassique d’une grande vitalité et nous convie à une version du mythe admirablement revisitée. _**Orchestre national du Capitole** **Garett Keast :** Direction musicale_ ### + d’infos [Site du Théâtre du Capitole](https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/6076433) [Autour de Roméo et Juliette](https://www.theatreducapitole.fr/autour-de-romeo-et-juliette) ![]() #### Infos pratiques * Les 28 et 29 octobre, 2 et 3 novembre à 20h * Le 30 octobre à 15h * Durée : 2h15

