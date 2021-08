ROMEO ET JULIETTE TANGO Les Folies Bergères, 19 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 19 septembre 2021

de 16h30 à 18h30

payant

“Roméo et Juliette Tango”, le spectacle de danse (Tango Argentin) et de musique live, à voir absolument à la rentrée !!!

10 danseurs et 5 musiciens sur scène.

Une histoire mythique, mélange d’amour, de passion, d’orgueil, de haine et de mort… sentiments qui font de ce spectacle un condensé de sensations et d’émotions inoubliables.

Sur une musique originale créée par Facundo Torres (Gotan Project) et une mise en scène signée Francisco Leiva, metteur en scène de renom.

Le Tango, rencontre de deux corps et d’une musique donnant lieu à la danse des états d’âmes et des sentiments. L’ADN de “Roméo et Juliette” et du Tango sont si proches que leur rencontre était inévitable.

Quelle autre danse pourrait mieux exprimer la tragédie de Shakespeare, pleine d’amour, de passion, de sentiments d’honneur, de haine, de violence et de mort ? Le tango nait en Argentine dans les rues et les bars du port de Buenos Aires et associé à une gestuelle moderne fait de ce Roméo et Juliette une pièce qui relie le passé et le présent avec sensualité et intensité.

Le mythe de “Roméo et Juliette” a été adapté dans une version classique par le Ballet de Prokofiev et dans une version rock par West Side Story.

Cette adaptation s’inspire s’inspire de ces deux pièces dansées et musicales. “Roméo et Juliette Tango” n’a pas lieu à Vérone, mais à Buenos Aires dans un milieu urbain actuel.

Vous serez plongé au cœur du scandale familial. La lutte est acharnée et violente, les membres des familles belligérantes se retrouvent dans la rue entre insultes, injures et coups de couteau. Mais il y a aussi de l’humanité et de la bienveillance dans l’œuvre de Shakespeare, la délicatesse et les rires ne manquent pas dans le spectacle.

Les Folies Bergères 32 rue Richer Paris 75009

7 : Cadet (200m) 8, 9 : Grands Boulevards (312m)



Contact : https://romeoetjuliettetango.com/ https://www.facebook.com/romeoetjuliettetango/ 0892681650

Date complète :

